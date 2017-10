Continuar a ler

O médio foi um dos jogadores que Sérgio Conceição preferiu preservar para o jogo desta noite, onde o FC Porto joga uma cartada importante relativamente ao apuramento para os oitavos-de-final da Champions.



Depois de um início de época desolador, em que não foi sequer inscrito na ficha de jogo durante oito encontros, Sérgio Oliveira foi aposta de Sérgio Conceição no Mónaco. A sua exibição foi de tal forma conseguida, que manteve o lugar frente ao Sporting. Hoje é um elemento fundamental na batalha com o meio-campo alemão. O médio foi um dos jogadores que Sérgio Conceição preferiu preservar para o jogo desta noite, onde o FC Porto joga uma cartada importante relativamente ao apuramento para os oitavos-de-final da Champions.

Se no Mónaco foi a grande surpresa na equipa lançada por Sérgio Conceição, em Alvalade revelou-se apenas uma confirmação, pelo que a sua inclusão entre os titulares que vão defrontar o RB Leipzig é apenas a constatação de que Sérgio Oliveira é, por esta altura, uma peça importante na estratégia dos dragões.O médio, de 25 anos, atravessa o seu melhor momento no FC Porto e beneficia ainda do facto de ter carregado baterias na paragem do campeonato. Além de ter sido o único médio dos atuais titulares que não foi às seleções – tanto Danilo Pereira como Héctor Herrera jogaram por Portugal e México, respetivamente –, Sérgio Oliveira não saiu do banco de suplentes frente ao Lusitano de Évora.