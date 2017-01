Sérgio Oliveira rumou ao Nantes, por empréstimo do FC Porto. O clube francês já oficializou o negócio, revelando ainda que o mesmo não contempla qualquer opção de compra no final da temporada.O médio, de 24 anos, não tinha espaço no Dragão e segue agora para a Ligue 1, onde será orientado por Sérgio Conceição, atual técnico do Nantes.