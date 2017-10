Foi o rosto da desilusão, a prova de que os portistas não ficaram satisfeitos com este empate. Sérgio Oliveira não escondeu a frustração que sentiu assim que Carlos Xistra deu o clássico por terminado. O médio descarregou a fúria no relvado, dando palmadas consecutivas no solo em sinal de desespero. Ali por perto, Jorge Jesus assistiu à cena, não perdendo tempo em confortá-lo.

Sérgio Oliveira, 25 anos, está a passar pela melhor fase da época, somando dois duelos consecutivos como titular, precisamente dois dos mais exigentes a que os dragões foram sujeitos. Depois de ter protagonista do ‘efeito surpresa’ nos 3-0 em plena casa do Monaco a meio da semana, o camisola 27 voltou a ser titular, prova de que subiu na hierarquia dos médios, segundo Sérgio Conceição, treinador com o qual já tinha trabalhado no Nantes, na época passada.

Autores: António Adão Farias e Bruno Fernandes