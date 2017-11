Continuar a ler

"Não sei se há alguma questão pessoal por detrás, porque desconheço, mas desejo sempre que Iker desfrute e seja feliz - seja no Porto, em Manchester... onde for. A alegria que Iker teve sempre quando jogava futebol é algo que não pode perder. O dia em que isso acontecer terá um problema sério para resolver. Independentemente disso, acho que Iker voltará a jogar, porque continua a ser um grande guarda-redes", acrescentou o capitão de equipa do Real Madrid e da seleção espanhola.



Sublinhando que "ninguém gosta de ser suplente, ainda mais alguém que foi titular toda a carreira", Ramos, sem falar no nome de Conceição, arriscou depois: "Não sei se o treinador tem algum tipo de problema, mas vindo de onde vem, nem me surpreenderia..."



"Se é amigo de Mourinho? Bom, não sei se é [amigo de Mourinho]... Já o vi num par de conferências de imprensa e a verdade é que são primos direitos. Não tem o currículo de Mourinho, mas sim [é parecido]", reforçou, entre gargalhadas, para depois admitir: "Nunca mais vi o Iker a treinar. Há vezes temos alturas de baixa de forma física, acontece a todos."

A situação de Iker Casillas no FC Porto, onde passou de titular indiscutível a suplente, foi comentada com sarcasmo por Sergio Ramos, antigo companheiro de equipa e de seleção do guarda-redes no Real Madrid e na eqipa nacional de Espanha, por causa da associação que o defesa merengue decidiu fazer entre José Mourinho e Sérgio Conceição.Mourinho, recorde-se, orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e uma das decisões que tomou na altura foi tirar a titularidade a Casillas. "A situação de Iker no banco de suplentes chama a atenção a minha atenção e acredito que surpreende o todo o Mundo", começou por dizer Ramos em entrevista ao programa 'El Larguero' na rádio espanhola Cadena Ser.