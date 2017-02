Líder da Serie A com 7 pontos de avanço, nas meias-finais da Taça de Itália e em vantagem sobre o FC Porto na eliminatória dos ‘oitavos’ da Champions, após a vitória no Dragão (2-0). A vida parece correr bem à Juventus, mas nem tudo é um mar de rosas e a imprensa italiana revela os espinhos no caminho da signora, o último deles levantado por Bonucci.

O central ficou fora da convocatória para o Dragão depois de ter pedido satisfações ao técnico no final do jogo com o Palermo, indignado com algumas ‘bocas’ de Allegri, o qual, conta a ‘Gazzetta dello Sport’, o terá mandado calar e chamado de "idiota". O ‘caldo entornou’ no balneário e, revela o diário italiano, quase chegaram a vias de facto. O treinador terá exigido um castigo exemplar e ameaçado demitir-se, caso a direção não punisse o internacional italiano. O que é certo é que Bonucci não defrontou o FC Porto e Allegri garantiu ontem "o caso ficou fechado". "Estive reunido com a direção e definimos uma linha de respeito pelas regras e disciplina. São coisas que acontecem, o Leo [Bonucci] é um jogador importante, pediu desculpa e está à disposição para o jogo com o Empoli."

A paz será, no entanto, podre, pois não é o primeiro conflito no seio da pentacampeã italiana.

Conflitos

Antes de Bonucci, já Dybala, Lichtsteiner, Khedira, Mand zu kic e Cuadrado tinham entrado em colisão com Allegri, revoltados com as substituições. A relação entre plantel e treinador parece assim um barril de pólvora prestes a rebentar, embora a imprensa italiana revele um acordo interno de ‘cessar-fogo’ até ao final da temporada em nome do sucesso em todas as frentes. E a verdade é que a Juventus mantém os objetivos intactos, entre eles a conquista do inédito hexacampeonato e da terceira Champions da história do clube, algo que persegue desde 1996, para além de uma terceira vitória seguida na Taça de Itália, outro recorde.

Dragão ainda mexe

"O nosso objetivo era continuar em todas as provas até março e estamos. Na Champions, o 2-0 não nos garante a qualificação, basta olhar para o caso da Fiorentina, e o campeonato ainda é longo", alerta Allegri, desvalorizando as notícias que o dão de partida de Turim em junho, apesar do contrato terminar em 2018: "Estou contente aqui e em sintonia com o clube."