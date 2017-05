Continuar a ler

Marco Silva disse no domingo, após o jogo frente ao Tottenham, que só anunciaria a decisão aos adeptos do Hull na quarta-feira.



"É o momento de analisar tudo para perceber qual é a melhor decisão. É uma decisão difícil. Tenho uma ideia daquilo que quero e agora é preciso ver o que é melhor para mim e para o clube", disse, lamentando o pesado desaire diante dos spurs (1-7):



A Sky avança esta terça-feira que Marco Silva se encontra no Porto a negociar com a SAD dos portistas os termos do contrato de treinador, cargo deixado vago por Nuno Espírito Santo.A estação de televisão britânica recorda que o técnico tem uma cláusula no acordo de temporada e meia assinado com o Hull em janeiro, a qual lhe permite sair agora, uma vez que o objetivo de manter os tigers na Premier League não foi alcançado.