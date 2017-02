Soares marcou um dos golos do triunfo do FC Porto sobre o V. Guimarães - que não festejou por se tratar da antiga equipa - e, por isso, Raphinha ficou a dever-lhe um jantar. O reforço portista não escondeu a admiração com que ficou pelo clube minhoto, como aquela por Deco, embora o facto de ser o número 29 não tenha nada a ver com o mágico.De resto, Soares ainda mantém o sonho do 'escrete': "Desde criança, mas agora só penso em ajudar o FC Porto", assevera.

Autor: Nuno Barbosa