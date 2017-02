Soares abriu o livro da sua vida ao Porto Canal, numa longa entrevista na qual também falou sobre o presente no FC Porto. Relativamente ao seu atual companheiro no ataque, por exemplo, o brasileiro, de 26 anos, carregou nos elogios, vendo nele um bom exemplo a seguir."O André (Silva) é boa gente, um menino com um coração enorme. Trabalha muito, olho para ele e está sempre a trabalhar, sempre a procurar corrigir. Fico muito feliz por fazer dupla com ele."

Autor: Nuno Barbosa