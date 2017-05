Nunca desde que chegou ao FC Porto o brasileiro Soares esteve mais do que duas jornadas seguidas sem festejar um golo em nome próprio. É precisamente isso que o ponta-de-lança, de 26 anos, quer evitar esta tarde, depois de ter ficado em branco nas duas últimas rondas, em casa do Marítimo e na receção ao P. Ferreira.

Após seis jornadas consecutivas a faturar (entre a 20ª e a 25ª) desde a sua estreia de azul e branco e com um total de nove tentos, Soares não foi feliz contra o V. Setúbal e o Benfica. Daí para cá voltou a marcar a Belenenses, Sp. Braga e Chaves, falhando o seu golo da ordem apenas frente ao Feirense. Agora, ao cair do pano do campeonato nacional, o objetivo passa por contrariar a sua maior seca pessoal ao serviço do FC Porto e terminar da melhor forma uma época que, do ponto de vista pessoal, não deixa de ser bastante positiva.

