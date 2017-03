Continuar a ler

A sequência começou no seu último jogo feito com a camisola do V. Guimarães, diante do Sp. Braga, e estendeu-se ao FC Porto, onde marcou em todas as jornadas do campeonato. Depois do ‘bis’ ao Sporting, Soares ajudou a bater o V. Guimarães, Tondela e foi decisivo na vitória alcançada na deslocação ao Boavista.Hoje, o dianteiro tem pela frente o clube por quem se estreou em Portugal e que, por sinal, ocupa um dos últimos lugares da classificação.