O treino de ontem só teve um ‘tiquinho’ de Soares, mas também não há pressa em acelerar a sua adaptação, uma vez que não poderá jogar, no sábado, frente ao Estoril. Como viu, em Braga, no dérbi do Minho da pretérita jornada, o 5.º cartão amarelo no campeonato, o reforço portista terá de cumprir um jogo de castigo. Assim, só poderá estrear-se na ronda seguinte, que coincide com o clássico no Dragão, frente ao Sporting. Curiosamente, esta época, já marcou aos leões, ainda pelo V. Guimarães, fixando o empate a três bolas.