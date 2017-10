Continuar a ler

O jovem lateral direito Diogo Dalot voltou a treinar com a equipa B do FC Porto, sendo pouco provável a sua chamada para o desafio da quarta jornada do Grupo G da Liga milionária.Os dragões treinam novamente na terça-feira, às 10h30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.O treinador Sérgio Conceição e um futebolista vão fazer a antevisão do jogo com os germânicos às 18h15, em conferência de imprensa marcada para o Estádio do Dragão.Cumpridos três jogos, o FC Porto é terceiro do Grupo G, om três pontos, a um do Leipzig, com o qual perdeu por 3-2 na Alemanha. Os turcos do Besiktas, de Ricardo Quaresma e Pepe, lideram com o pleno de nove pontos e o Mónaco, de Leonardo Jardim, João Moutinho e Ronny Lopes, é último, com apenas um.