A entrada em cena do furacão Soares também teve efeitos na primazia das inaugurações do marcador por parte do FC Porto. No total, André Silva ainda surge como principal especialista do plantel na arte de concretizar o primeiro golo de cada jogo. O jovem ponta-de-lança conseguiu fazê-lo por cinco vezes no campeonato, às quais somou mais duas situações em que lhe coube abrir fogo na Liga dos Campeões, perante Brugge e Leicester. Soares já mostrou que também tem pólvora que chegue para causar impacto, tendo sido o responsável pela vantagem inicial dos dragões contra Sporting, V. Guimarães e Boavista. Falta a Europa no currículo.