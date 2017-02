Na sequência do novo golo decisivo que marcou, agora frente à sua antiga equipa, o V. Guimarães, Soares recorreu ontem às redes sociais para "agradecer a Deus" pelo feito alcançado. Nessa mesma publicação, o brasileiro que, com a camisola do FC Porto, marcou três golos em quatro remates, acrescentou: "Grande vitória da nossa equipa! Seguimos juntos, firmes e fortes! Sempre unidos !"