Soares era um dos jogadores cujo regresso não estava previsto para a deslocação às Aves e a verdade é que a surpresa reservada por Sérgio Conceição acabou por dar resultados bem cedo, uma vez que o avançado, de 26 anos, fez o passe decisivo para o golo de Ricardo Pereira, aos 6 minutos.Para quem esteve afastado da competição praticamente um mês e meio, a exibição do brasileiro deixou boas indicações para o futuro. Soares voltou em bom nível e disposto a apagar um início de época marcado por problemas físicos. São já duas as lesões contraídas pelo avançado e que o fizeram perder terreno na luta pela titularidade com Aboubakar e Marega.Certo é que com a disponibilidade do brasileiro, Sérgio Conceição já teve um vasto leque de opções para a viagem às Aves, algo que não vinha acontecendo nas últimas semanas. Por essa razão, ficaram de fora dos convocados, para além dos guarda-redes Vaná e João Costa, o defesa Miguel Layún, o médio Óliver Torres e o extremo Hernâni. Otávio ainda não entrou nessas contas.