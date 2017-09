Os árbitros Artur Soares Dias e Hugo Miguel são cartas fora do baralho tendo em vista o clássico Sporting-FC Porto, jogo grande da 8.ª jornada da Liga agendado para o próximo domingo, às 19.15 horas.O portuense esteve esta quarta-feira no Azerbaijão a dirigir o Qarabag-Roma da Liga dos Campeões e segue na quinta-feira viagem para a Índia, onde vai participar no Mundial sub-17. Já o lisboeta, está lesionado e só deve estar apto para o fim-de-semana de 14/15 de outubro, quando se disputa a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Hugo Miguel pode, no entanto, desempenhar funções de vídeo-árbitro em Alvalade.O nome do árbitro que vai apitar o embate entre leões e dragões será conhecido esta quinta-feira, sendo que os estreantes na 1.ª categoria (Vítor Ferreira e António Nobre) e aqueles que se cruzaram com Sporting e FC Porto na jornada anterior (Luís Godinho e Luís Ferreira, respetivamente) estão fora de hipótese.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto