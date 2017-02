Soares pode estrear-se na Champions, frente à Juventus. O avançado brasileiro, que reforçou o FC Porto vindo do V. Guimarães, não deixou de comentar a possibilidade de jogar na liga milionária, mas garante que a equipa não pensa ainda no jogo frente aos italianos."Ficava arrepiado só de ouvir a música da Champions pela televisão. Se eu puder entrar em campo, vou realizar um sonho de criança", assumiu, mas algo contido pelo calendário, conforme explicou depois: "Temos de pensar primeiro no Tondela, o jogo da Champions ainda está distante."

Autor: Nuno Barbosa