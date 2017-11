Sérgio Conceição deu umas miniférias de quatro dias aos jogadores que não foram chamados às seleções, mas nem todos os que ficaram na Invicta vão ter direito a esse prémio do treinador. Os lesionados terão de comparecer diariamente no Olival para darem continuidade aos respetivos processos de recuperação, de forma a regressarem à competição o mais depressa possível.

Nesse caso, a prioridade vai para Soares. O brasileiro, de 26 anos, está afastado dos treinos há três semanas, devido a uma lesão no joelho direito, e a intenção passa por tê-lo de volta às opções frente ao Portimonense, no próximo dia 17, de forma a reforçar o ataque. Já Otávio e Marega, ambos com problemas musculares, só deverão estar às ordens do técnico em dezembro.

Autor: Rui Sousa