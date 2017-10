O objetivo traçado por Sérgio Conceição de atacar o próximo ciclo competitivo com o plantel na máxima força sofreu um rude golpe por via da lesão de Soares. O brasileiro realizou ontem tratamento à lesão ligamentar sofrida no treino de sexta-feira, complementando-o com trabalho de ginásio.

O plantel não teve direito a folga, dado que o foco está já colocado no regresso da Liga dos Campeões, com a deslocação à Alemanha para defrontar o RB Leipzig. Jorge Fernandes, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Galeno e André Pereira, elementos da equipa B que foram chamados ao encontro com o Lusitano de Évora, mantiveram-se, ontem, entre o grupo principal, não havendo referência a casos clínicos de última hora ocorridos no Restelo.

