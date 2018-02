Motivo de preocupação para Sérgio Conceição parece ser o estado clínico de Soares, que se encontra em dúvida para o clássico com o Sporting, agendado para sexta-feira, devido a uma mialgia na coxa esquerda.

Autor de um dos golos na vitória gorda do FC Porto em Portimão, o avançado brasileiro abandonou o terreno de jogo aos 71 minutos. Ia com queixas, levando várias vezes a mão à coxa esquerda, como que para aliviar a dor. Mal cruzou a linha lateral, trocou algumas impressões com o treinador azul e branco e dirigiu-se para o banco de suplentes.

O técnico portista pouco adiantou sobre a questão minutos mais tarde na sala de imprensa. "Estamos a aguardar por informações mais precisas em relação a esse assunto. Viajamos amanhã [hoje] para o Porto e aí chegados submeteremos o Soares a exames médicos, os quais permitirão aferir em concreto a gravidade da lesão", assinalou Sérgio Conceição, que lançou ontem Waris para o lugar de Soares. Aboubakar também se encontra em dúvida para a receção ao Sporting, mas não será por isso que Sérgio Conceição irá deitar a toalha ao chão. O técnico azul e branco tem à disposição Waris, Gonçalo Paciência e, claro está, Marega. O poderoso atacante maliano atravessa um grande momento de forma, tendo saído ontem à noite do municipal de Portimão com um bis na algibeira. Foi uma dor de cabeça para os algarvios...

Autor: Nuno Pombo