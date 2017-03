Depois do ombro, Soares usou a arma habitual e continua em grande

Soares continua série goleadora... com a ajuda do ombro

A alegada "ingratidão" manifestada por Manuel Machado relativamente a Soares, na conferência de antevisão ao Arouca-FC Porto desta noite, gerou alguma polémica que terá terminado definitivamente esta sexta-feira. Isto porque o treinador arouquense e o avançado brasileiro falaram antes da partida sobre o caso, num encontro que Machado fez questão explicar."Nunca houve zanga. Quem não se sente não é filho de boa gente, fiquei um pouco incomodado com a omissão que o Soares teve, não foi vontade minha atingi-lo como praticante ou cidadão. Bastou uma troca de palavras para o Soares perceber o que eu queria dizer. Nunca conotei ninguém com ganância nem nada disso. Com duas palavras ficou esclarecido, mas digo que foi lapso da minha parte. Leio a imprensa desportiva e programas de TV, nunca tinha visto referência do Soares, você pesquisaram e viram a entrevista ao Porto Canal, que me escapou. Foi um gesto bonito do Soares, que me ofereceu a camisola no fim do jogo, desejo-lhe tudo de bom. Está num grandíssimo clube e pode ambicionar a passos maiores", revelou o timoneiro do Arouca à 'Sport TV'.Concretamente em relação à derrota por 4-0 com os dragões, Manuel Machado considerou que a sua equipa não aguentou o ritmo contrário no primeiro tempo e que isso foi fundamental: "O FC Porto está numa fase boa e corre atrás do titulo. Jogo seria difícil mas não nos tirou ambição. Infelizmente o período que sabíamos que seria determinante, a 1.ª parte, em que as formações de topo entram de forma intensa e era preciso aguentar sem sofrer, não o conseguimos e isso deu tranquilidade ao FC Porto. Em sete ou oito momentos o FC Porto define o resultado e ganha naturalmente, nada a contestar. As coisas aconteceram pela ordem natural."

Autores: Tiago Ribeiro e André Gonçalves