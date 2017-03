Soares atingiu ontem a fasquia dos 14 golos no corrente campeonato, o sétimo com a camisola do FC Porto. "Estou muito feliz. Toda a equipa está de parabéns. Nós não demos uma única oportunidade de golo ao adversário. Fizemos um bom jogo", começou por referir o reforço de inverno contratado ao V. Guimarães, que mostrou regozijo pelo seu contributo em prol do coletivo. Quanto à luta pelo título, o brasileiro, de 26 anos, foi claro: "Temos de pensar jogo a jogo. Importante é que fizemos o nosso dever."

Vale a pena frisar que Soares foi assistido por duas vezes durante o jogo. Primeiro devido a queixas no joelho direito e, depois, quando foi atingido por um adversário na zona das costelas.