O único ausente no Olival foi o avançado brasileiro Soares, que continuou a realizar "tratamento à lesão e trabalho de ginásio", revelou o boletim clínico dos portistas.



O FC Porto voltou a treinar, com vista à receção de sábado ao Paços de Ferreira, em jogo da Liga NOS, sem o avançado brasileiro Soares, lesionado, e com dois atletas da equipa B.Dois dias depois da derrota em casa do Leipzig (3-2), na Liga dos Campeões, os 'dragões' continuaram a trabalhar antes do encontro da nona jornada, com Sérgio Conceição a chamar os brasileiros Galeno e Luizão, da formação secundária dos 'azuis e brancos', para os trabalhos da equipa principal.

Autor: Lusa