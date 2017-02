Continuar a ler

A um de André Silva



Com mais este golo, Soares chega aos 12 no total da temporada na Liga NOS, ficando a apenas um tiro certeiro do colega de equipa André Silva, que esta tarde foi Com mais este golo, Soares chega aos 12 no total da temporada na Liga NOS, ficando a apenas um tiro certeiro do colega de equipa André Silva, que esta tarde foi relegado por Nuno Espírito Santo para o banco de suplentes . Mais à frente na lista de goleadores estão Bas Dost, com 18, e Kostas Mitroglou, com 13.

Contratado em cima do fecho do mercado de transferências ao V. Guimarães , o avançado brasileiro Francisco Soares está a revelar-se um reforço de luxo para o FC Porto . É que, em quatro jogos disputados até ao momento pelos azuis e brancos na Liga NOS, o dianteiro de 26 anos marcou em todos, sendo que num deles até bisou (na estreia, diante do Sporting). A mais recente vítima de Tiquinho foi o Boavista , que no dérbi da Invicta apenas 'aguentou' sete minutos o nulo no marcador.De referir ainda que, até ao momento, Soares apenas não marcou num encontro pelos dragões - frente à Juventus, em partida da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima