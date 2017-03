A mudança para o FC Porto está 'a sair melhor do que a encomenda' a Soares. O avançado, de 26 anos, reforço dos dragões em janeiro, deu conta da felicidade que vive neste momento à edição de fevereiro/março da revista Dragões."Nunca imaginei que a minha história aqui começasse assim. Estou feliz por ter começado tão bem e espero continuar a fazer bons jogos e ajudar o FC Porto", disse o brasileiro que já apontou sete golos pelos dragões, revelando que o seu grande sonho de menino, a seleção canarinha, parece agora possível de alcançar: "É um sonho que pode virar realidade e vou continuar a trabalhar para que isso aconteça. Se um dia precisarem de mim, irei feliz."Entre outros temas, Soares destinou algumas palavras para os adeptos azuis e brancos. "Acreditem em nós pois não vamos desistir", afirmou relativamente à luta pelo título, dando conta do apoio que tem chegado ao grupo: "É muito importante. Em Guimarães e no Bessa, por exemplo, foi incrível. Quando nos sentimos mais cansados ou o adversário está por cima é aos adeptos que vamos buscar forças. Continuem sempre a apoiar-nos pois vamos dar a vida pelo FC Porto."

Autor: André Monteiro