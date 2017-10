Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los. Viva o Hoje Porque o Amanhã Só Pertence a Deus !! Jaja o Pai Está De Volta #Ts2??9?? Uma publicação partilhada por Tiquinho Soares Ts29 (@tiquinho_soares_29) a Out 13, 2017 às 2:32 PDT

Soares vai falhar o jogo desta sexta-feira frente ao Lusitano de Évora, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (20H15), devido a uma lesão no ligamento colateral interno do joelho direito. Esta manhã, o avançado brasileiro publicou uma mensagem de alento no Instagram."Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los", escreveu.Ainda que o departamento médico do FC Porto não tenha revelado o grau desta lesão, o avançado brasileiro também não será opção frente ao Leipzig, na Alemanha, jogo da Liga dos Campeões na terça-feira. As melhores estimativas apontam para uma paragem mínima de duas semanas, pelo que também fica em risco para o outro compromisso com a formação alemã, mas no Dragão. Pelo meio, o FC Porto joga com o P. Ferreira e o Boavista, para a Liga NOS, e com o Leixões, na Taça CTT.