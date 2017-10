Continuar a ler

Feitas as contas, entre entradas e saídas no exercício em causa, o FC Porto teve um saldo positivo de 41,291 milhões de euros com transações de passes, registando aqui uma subida, já que no período anterior tinha-se ficado pelos 38,658 milhões, valor para o qual tinham contribuído as transferências de Alex Sandro, Imbula e Maicon.



A propósito de André Silva, refira-se que o encaixe total poderá chegar aos 40 milhões de euros, dependendo dos objetivos atingidos pelo internacional português ao serviço do clube italiano, onde soma seis golos.

Ainda em matéria de avançados, ficou a saber-se, através da divulgação do Relatório e Contas de 2016/17, que o FC Porto adquiriu a totalidade dos direitos económicos de Soares por 5,6 milhões de euros e que o seu compatriota Galeno custou 1,5 milhões, embora neste caso a SAD só tenha comprado 75 por cento do passe do jogador, de 19 anos, que tem jogado pela equipa B dos dragões.Em sentido contrário, no que respeita a saídas, da transferência de André Silva para o AC Milan por 38 milhões de euros resultaram mais-valias de 27,8 milhões, enquanto a venda de Rúben Neves aos ingleses do Wolverhampton por 16 milhões de euros permitiu o encaixe de mais-valias no valor de 12,5 milhões.