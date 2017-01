Na véspera, em estreia no Olival, Soares apenas fez treino de recuperação e nem as chuteiras calçou. No entanto, na dupla sessão de ontem já evoluiu completamente integrado com os novos companheiros e começou, assim, a preparar a conexão com André Silva, goleador ao qual Nuno Espírito Santo o pretende juntar.

Independentemente da tática, seja o 4x3x3, o 4x4x2 ou qualquer uma das suas variantes, o treinador tem tentado jogar desde a pré-época com dois avançados de raiz. Logo nesse período de preparação experimentou conciliar André Silva com Aboubakar, mas o camaronês não correspondeu à altura e saiu para o Besiktas. Depois, já em competição, Depoitre e Adrián também falharam o repto. O espanhol acabou por sair para o Villarreal e o belga mantém-se no plantel somente porque não pode jogar por mais nenhum clube de um campeonato bianual.

Agora, até como retribuição pela confiança nele depositada, cabe a Soares oferecer a Nuno Espírito Santo a possibilidade de recuperar o plano original. É precisamente nesse sentido que está a ser trabalhado e sem a pressa a fazer pressão. Como está impedido, por castigo, de defrontar o Estoril no sábado, o brasileiro, de 26 anos, ganha tempo para assimilar as ideias do treinador e para preparar, em treino, a dinâmica com André Silva. Até lá, é provável que Nuno mantenha a aposta em dois extremos no apoio ao goleador.



Diogo Jota foi tapando o buraco



Depois de Depoitre e Adrián, também Diogo Jota avançou ao lado de André Silva e, logo aí, pareceu ter sido encontrado o parceiro ideal para o goleador. Nesse desafio com o Nacional, o jogador emprestado pelo Atl. Madrid assinou um hat trick e foi-se segurando no lugar. No entanto, depois disso, só voltou a marcar ao Benfica e ao Leicester. O efeito Jota esfumou-se e, a dada altura, Nuno Espírito Santo voltou a optar por jogar em 4x3x3 com dois extremos de raiz e, muitas vezes, com Diogo Jota a jogar aberto à esquerda e, consequentemente, mais longe de André Silva. Dentro deste contexto, Soares encontra o caminho que pode levá-lo ao onze do FC Porto, uma vez que as suas características correspondem às necessidades coletivas.

Autores: Nuno Barbosa e André Monteiro