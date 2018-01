Soares saiu irritado, atirou blusão ao chão e nem Conceição escapou à fúria

Soares não realiza um jogo completo pelo FC Porto desde setembro, na derrota frente ao Besiktas para a Champions, e em Braga saltou-lhe a tampa ao ser uma vez mais substituído por Sérgio Conceição. Teve um gesto brusco e palavras de desacordo que, amplificadas pelas redes sociais, tornam maioritário o entendimento de que mandou o treinador "tomar no c..." quando já estava sentado no banco, tendo sido acalmado por José Sá.A estrutura portista levou-o à flash-interview, apesar de ser o último nome na lista de solicitações das televisões, e logo aí pediu desculpa pela reação excessiva. Ontem voltou a assumir o erro no balneário, perante o grupo, e assim deve escapar a uma punição interna grave. Durante a tarde, no Instagram, dirigiu-se ainda aos adeptos através de uma mensagem que recolheu mais de 12 mil gostos e meio milhar de comentários, maioritariamente de apoio."Todos sabem do meu comprometimento com a equipa, o jogo de ontem era importante para nós, por ser um clássico e semifinal. A vontade de atuar e ajudar era muito grande, por isso acabei tendo uma atitude que me deixou muito para baixo. Quero me desculpar pela forma como reagi, a todos meus companheiros, adeptos e ao meu treinador. Não tive a intenção de desrespeitar ninguém. Garanto que tudo que queria era ajudar o FC Porto, como sempre faço quando entro em campo seja com golos ou na luta", asseverou.

Autores: Vítor Pinto e Rui Sousa