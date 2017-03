Habitual marcador nos jogos da Liga NOS - ainda não falhou um desde que se mudou para a Invicta -, o avançado Soares deixa a Liga dos Campeões sem conseguir confirmar o estatuto goleador, depois de ter ficado em branco nos dois duelos com a Juventus . Partidas nas quais os dragões perderam, mas onde, segundo o brasileiro, estiveram bem."A equipa está de parabéns, fizemos um bom jogo e saímos de cabeça erguida. Agora é pensar no jogo de domingo. Infelizmente, errei na finalização. Vou focar-me nos treinos para marcar nos próximos jogos", assegurou, em declarações à RTP."Quero destacar a união da equipa… Pessoalmente tem sido muito bom jogar contra as grandes equipas da Europa. Estou a realizar um bom momento, estou muito feliz, mas trocaria essa alegria pelo apuramento", garantiu.

Autor: Fábio Lima