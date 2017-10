Impedido de dar o contributo à equipa nos próximos tempos por se encontrar lesionado, Soares não viajou com a equipa para a Alemanha e viu-se obrigado a assistir ao jogo pela televisão. Mesmo assim, deixou uma mensagem de apoio aos seus companheiros através do seu Instagram. "Vamos família", escreveu o brasileiro antes do início da partida. O resultado não foi o esperado, mas ainda há margem para conseguir o apuramento.De resto, a comitiva portista viajou para Portugal durante a madrugada e hoje regressa aos trabalhos no Olival, para preparar a receção ao P. Ferreira, no próximo sábado.