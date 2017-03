Continuar a ler

Caso marque hoje ao V. Setúbal, o ponta-de-lança brasileiro afastar-se-á do trio que segue atrás de Pena. Tal como Soares, também o brasileiro Flávio, em 1971/72, e o português Correia Dias, em 1941/42, marcaram nos seis primeiros jogos que disputaram para campeonato nacional desde a sua estreia nos dragões.



Soares está de pontaria afinada na prova – vem de dois bis, um em Arouca e outro na receção ao Nacional –, tendo ficado em branco somente nos dois jogos frente à Juventus.



Números



13 golos apontou Pena no seu arranque ao serviço do FC Porto em 2000/01. Entre a 3.ª e a 11.ª rondas o brasileiro marcou consecutivamente, conseguindo quatro bis. Terminaria a prova com 22 tentos em 29 jogos



22 jogos demorou Soares no V. Guimarães a marcar os mesmos nove golos que já conta no FC Porto, mas neste caso em apenas oito encontros Caso marque hoje ao V. Setúbal, o ponta-de-lança brasileiro afastar-se-á do trio que segue atrás de Pena. Tal como Soares, também o brasileiro Flávio, em 1971/72, e o português Correia Dias, em 1941/42, marcaram nos seis primeiros jogos que disputaram para campeonato nacional desde a sua estreia nos dragões.Soares está de pontaria afinada na prova – vem de dois bis, um em Arouca e outro na receção ao Nacional –, tendo ficado em branco somente nos dois jogos frente à Juventus.13 golos apontou Pena no seu arranque ao serviço do FC Porto em 2000/01. Entre a 3.ª e a 11.ª rondas o brasileiro marcou consecutivamente, conseguindo quatro bis. Terminaria a prova com 22 tentos em 29 jogos22 jogos demorou Soares no V. Guimarães a marcar os mesmos nove golos que já conta no FC Porto, mas neste caso em apenas oito encontros

Seis jornadas do campeonato nacional sempre a marcar desde que se estreou pelo FC Porto. É este o atual registo de Soares, no caso com nove golos apontados, superado apenas por Pena em toda a história azul e branca. O reforço contratado no mercado de inverno está na perseguição.Em 2000/01, Pena chegou, viu... e demorou muito a parar de marcar no FC Porto. O brasileiro faturou nas primeiras nove jornadas disputadas pelos dragões na nossa liga e fê-lo com um total de 13 tentos. Contudo, este monstruoso recorde parece estar mesmo ao alcance de Soares, que na tal meia dúzia de encontros realizados para o campeonato pelo clube da Invicta já conta quase uma dezena de golos.

Autor: André Monteiro