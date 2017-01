Patacas, antigo diretor-desportivo do Nacional, foi um dos responsáveis pela chegada de Soares ao futebol português, nos últimos dias do mês de janeiro de 2015, e contou acomo decorreu todo o processo."O Deco ofereceu-me vários jogadores, entre eles o Soares. Observei-o duas ou três vezes, achei-o bastante interessante e apresentei-o à administração do Nacional e ao treinador Manuel Machado. Logo foi dado o aval para ele vir", explicou o antigo lateral-direito, orgulhoso por este passo de gigante dado pelo avançado brasileiro."É um jogador que, em termos de trabalho, se pode comparar ao Derlei. Eles são parecidos, mas penso que, em termos técnicos, o Soares está acima do Derlei", assegurou quem viu o reforço portista não só a jogar, mas também a treinar-se, tanto em Portugal como no Brasil. Patacas revelou depois que trocou mensagens com Soares após esta transferência: "Ele agradeceu-me. É um jogador com uma parte humana fantástica. É muito humilde e trabalhador. Tenho a certeza que será muito feliz no FC Porto."O presidente do Nacional, Rui Alves, não estava na liderança do clube quando Soares lá chegou. Ainda assim, privou depois com ele e também lhe destaca "a humildade e o profissionalismo".