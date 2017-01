Soares vai ser reforço de inverno do FC Porto. O ponta-de-lança, de 26 anos, rejeitou a proposta do Henan Jianye e está de malas aviadas para o dragão.O negócio encontra-se praticamente concluído, faltando apenas acertar alguns pormenores. Os azuis e brancos garantem ao V. Guimarães as mesmas condições da oferta oriunda da China, que se cifrava em 7 milhões de euros, realizando um forte investimento para dar consistência a uma posição que se encontrava limitada a André Silva como solução válida, face ao rendimento insatisfatório de Depoitre e à juventude de Rui Pedro.Apesar dos valores envolvidos na proposta do Henan Jianye, o jogador manifestou sempre preferência por continuar em Portugal, tendo o antigo jogador Deco, seu representante, feito a ponte com o FC Porto. Soares, contratado esta época pelos minhotos e vinculado até 2020, soma 8 golos oficiais. O seu passe está repartido entre o V. Guimarães e o Centro Sportivo Paraibano.