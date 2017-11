O problema familiar que levou Jesús Corona a abandonar a seleção mexicana e a voltar a Portugal despertou uma onda de solidariedade junto dos companheiros e dos responsáveis da equipa tricolor. O diretor das seleções veio a público assumir que a situação teve impacto no grupo e mostrou-se preocupado. "Na verdade, é algo que mexe com o grupo. Aceitamos o pedido dele, porque foi uma complicação com a gravidez da sua mulher, que perdeu o bebé. Estamos preocupados para que ele regresse o mais depressa possível à sua equipa e que primeiro se concentre na sua família", referiu Dennis Te Kloese.O estágio tricolor ficou também marcado pela situação que envolve Herrera e Reyes, que foram envolvidos no caso ‘Paradise Papers’. Alegadamente por terem criado empresas em Malta para pagarem valores muito reduzidos de impostos sobre os seus direitos de imagem.