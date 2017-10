O FC Porto agitou as redes sociais na manhã de ontem ao associar o Dia Mundial do Sorriso à liderança de que os azuis e brancos usufruem por esta altura no campeonato. "Hoje é o Dia Mundial do Sorriso. Sorri se estás em primeiro", sublinharam os dragões, causando um impacto superior aos 3 mil gostos e volume correspondente de comentários e partilhas.

A publicação foi acompanhada de uma recolha de imagens com jogadores portistas a exemplificarem a sua felicidade, sendo também utilizados alguns exemplos de adeptos satisfeitos com a presença isolada no topo da classificação depois de um período sem conquistas inédito na era Pinto da Costa.

