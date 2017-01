Southampton não é o destino desejado por Sérgio Oliveira. Segundo Record apurou, o médio do FC Porto, pelo qual o clube inglês está disposto a pagar 4,5 milhões de euros para o contratar já este mês, tem a expectativa de abraçar um outro tipo de projeto.

Ainda não há uma decisão final quanto à oferta dos britânicos, mas Sérgio Oliveira, de 24 anos, pretende encontrar uma equipa que tenha como objetivo claro a conquista de títulos, ainda que a mesma possa ser oriunda de um campeonato com menos expressão do que a Premier League. Afastado do plantel, Sérgio Oliveira continua a treinar-se com o FC Porto B.