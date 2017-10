Continuar a ler

Ao contrário dos verdes e brancos, os dragões entraram em grande frente ao Sp. Tomar, com um golo de Hélder Nunes (4'). Toni Baliu (19'), Jorge Silva (34') e Hélder Nunes (38') ampliaram a vantagem antes de João Alves reduzir (38'). Os atuais campeões nacionais acabariam por fazer o quinto golo, saído do stick de Reinaldo Garcia (44'), sendo que o 5-2 final, marcado por João Sardo (48') foi insuficiente para causar estragos nos visitantes.



Consulte os Ao contrário dos verdes e brancos, os dragões entraram em grande frente ao Sp. Tomar, com um golo de Hélder Nunes (4'). Toni Baliu (19'), Jorge Silva (34') e Hélder Nunes (38') ampliaram a vantagem antes de João Alves reduzir (38'). Os atuais campeões nacionais acabariam por fazer o quinto golo, saído do stick de Reinaldo Garcia (44'), sendo que o 5-2 final, marcado por João Sardo (48') foi insuficiente para causar estragos nos visitantes.Consulte os resultados e classificação

Sporting e FC Porto não se desleixaram nas visitas deste sábado a Grândola e a Tomar, respetivamente, e somaram a segunda vitória no campeonato no mesmo número de jogos.Os leões, que apadrinharam a estreia caseira do Grândola no primeiro escalão, foram surpreendidos nos primeiros minutos, com um golo de António Pereira (3') a abrir o marcador. Porém, o Sporting acabou por chegar ao intervalo em vantagem, com golos de Toni Pérez (8') e Caio Oliveira (22'). Vítor Hugo (29') e, novamente, Caio (47') consumaram o 4-1 final.