11H30 - Yuri Medeiros, Tobias Figueiredo, Mattheus Oliveira e Petrovic abandona o estágio dpo Sporting em Alcochete, avançou a CM TV. Antes já tinha saído Fábio Coentrão, que assim deverá estar fora do clássico.10h15 - Os jogadores do FC Porto fizeram um curto passeio junto à unidade em que estão hospedados em Lisboa para descontrair um pouco na manhã deste domingo, no decorrer do qual responderam às solicitações de alguns adeptos que pediram autógrafos e para tirar fotografias. De acordo com a CM TV, o treinador Sérgio Conceição não esteve presente.----------------------Bom dia, o FC Porto, líder da Liga NOS, e o Sporting, segundo classificado, a dois pontos, discutem este domingo no Estádio José Alvalade (19h15) a liderança no jogo grande da oitava jornada da competição.Quinze minutos depois de fecharem as urnas das eleições autárquicas, leões e dragões, que se apresentam como as únicas equipas invictas da prova, lutam pelo primeiro posto da prova.Os comandados de Sérgio Conceição venceram todos os sete encontros, repetindo os arranques perfeitos de 1939/40 e 2007/08, enquanto o conjunto de Jorge Jesus cedeu um empate, na última ronda, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense (1-1).Ainda assim, a formação leonina apresenta o melhor registo desde 1994/95, época em que também começou o campeonato com seis triunfos e um empate.Em caso de vitória, que seria a primeiro dos dragões para o campeonato em Alvalade desde 2008/09, o FC Porto foge na frente, ficando com cinco pontos de avanço sobre o Sporting e um mínimo de cinco face ao tetracampeão em título Benfica.Se der empate, os portistas seguram a liderança, que só perdem em caso de derrota: nesse caso, o primeiro posto passaria para o Sporting, com um ponto à maior.Aconteça o que acontecer em Alvalade, o Benfica, terceiro colocado, a três pontos do Sporting e cinco do FC Porto, está obrigado a vencer o seu jogo no reduto do Marítimo, o quarto colocado, num embate com início marcado para as 21h30.