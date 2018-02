"Nós também não temos o Danilo, o Marcano e o André André. Temos de arranjar soluções com os jogadores que temos à disposição", reforçou o treinador do FC Porto, comentando depois as palavras de Jorge Jesus sobre a importância de Bas Dost e Gelson na sua equipa:"Eu não peso jogadores. Todos os jogadores são fundamentais no FC Porto. Para mim, todos os jogadores são importantes. O que o Jorge Jesus quis enventualmente dizer é que ofensivamente, Bas Dost e Gelson estão ligados a 50% dos golos da equipa. Mas isso nós também temos o Brahimi, o Marega e o Aboubakar. Não estão uns, estão outros. Todos querem aproveitar as oportunidades."O treinador recordou depois a derrota na final da Taça de Portugal ao serviço do Sporting Braga: "Não sei se tivesse ganho, o que seria depois disso. O que me importa é aquilo que eu sou como treinador e onde estou neste momento. Fiz o luto que tinha a fazer dessa final da Taça, mas a partir do momento em que começo uma nova época, esse tipo de derrotas, ajuda-me a ficar mais forte. Não quero derrotas, mas já que aparecem esses erros nas nossas vidas, temos de os aproveitar para nos fortalecer e aprender.""Pesadelos? Não, não. Tenho é pesadelos com muita coisa que vejo no mundo do futebol. Aqui neste momento é uma maravilha. O pouco tempo que durmo, durmo bem", reforçou.