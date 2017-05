Participou em 36 dos 40 jogos oficiais disputados pelo Stoke City na presente temporada e há fortes possibilidades de seguir a título definitivo nesse emblema inglês. Esse é não só o desejo do próprio Martins Indi, como também o do clube ao qual o FC Porto o emprestou no início desta temporada que está agora a acabar."Há três partes envolvidas, o clube com quem tenho contrato, eu e o Stoke City. Primeiro, os dois clubes têm de chegar a acordo e, depois, eu poderei fazer o mesmo com o Stoke City", explicou o internacional holandês, em declarações à Sky Sports.Recorde-se que o Stoke pagou 2 milhões de euros ao FC Porto, pelo empréstimo de Indi, e ainda reservou uma cláusula de opção de compra do seu passe por 10 milhões. "Eu quero ficar, o Stoke quer ficar comigo e está a tentar que a transferência se concretize. Depois disso, veremos se a minha permanência é possível. Dizem-me que as perspetivas são positivas, é o que diz o meu agente, vamos ver o que acontece. Agora vou regressar ao FC Porto e veremos o que acontece", concluiu Martins Indi.