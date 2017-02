Nesta janela de transferências, o FC Porto não só segurou os seus principais craques como ainda reforçou o estatuto de alguns deles no seio do grupo de trabalho. Exemplo disso mesmo é o caso de Danilo Pereira.O médio foi muito cobiçado no verão, ao ponto de Pinto da Costa ter garantido que recusou uma proposta de 40 milhões de euros pelos seus serviços. Tendo essa proposta como aviso, a SAD tratou de oferecer ao jogador um novo contrato, num acordo que previu ainda a subida da cláusula de rescisão para 60 milhões de euros. Sociedade e jogador chegaram a acordo nos últimos dias do passado mês de novembro, numa antecipação ao mercado que reforçou a posição de Danilo no grupo de trabalho.Em suma, foi uma estratégia diretiva semelhante à que foi utilizada com André Silva. Como a antiga cláusula de rescisão do goleador estava fixada nos 25 milhões de euros, um valor perfeitamente ao alcance dos tubarões europeus, a SAD apresentou-lhe um novo contrato a pouco mais de uma semana do fecho do mercado de verão . Ao selar o acordo, André Silva passou a estar blindado por um cláusula de 60 milhões de euros e isso garantiu à SAD muita margem de manobra na hora das negociações por essa sua joia da coroa. Com Otávio sucedeu o mesmo. O brasileiro vinha a despontar no coletivo e assinou um novo contrato em novembro último, que lhe subiu a cláusula para 60 milhões de euros e afastou eventuais interessados, se bem que, para isso, também tenha contribuído a sua lesão.