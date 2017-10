O FC Porto foi a França vencer o Monaco por 3-0 e relançou-se na corrida pelo apuramento para os ‘oitavos’ da Champions, depois do arranque em falso, no Dragão, frente ao Besiktas (1-3). Ora, em terras gaulesas está o avançado Suk. Emprestado pelos azuis e brancos ao Troyes, o sul-coreano vibrou com a vitória portista no Mónaco: "É por isso que tenho um orgulho enorme em ser um jogador do FC Porto. Apesar de o Monaco estar no 2º lugar da Ligue 1, o FC Porto venceu-os por 3-0. Isso dá-me ainda mais vontade de trabalhar bem aqui para regressar ao meu melhor nível. Até lá, espero que, frente ao Leipzig, os dragões conquistem os 3 pontos. Irei sempre apoiar o FC Porto", prometeu a Record.Sem ponta de mágoa por novo empréstimo e verdadeiramente apostado em voltar ao clube com quem tem contrato, Suk vê em Aboubakar e Marega dois bons exemplos a seguir, pois eles estão a brilhar de azul e branco após um ano cedidos: "Porque não fazer igual? Trabalho muito forte aqui e, se conseguir reencontrar o momento de forma que tinha no V. Setúbal, isso é possível. Poderia voltar a ser um excelente jogador na Liga NOS", afirmou.Reconhecendo, porém, que "é difícil estar nesta situação de emprestado", sobretudo por "não ficar muito tempo nos clubes" e isso o impedir de "criar rotinas com os colegas", Suk mostra-se apostado em fazer "uma boa temporada no Troyes", seguindo, como até aqui, com os olhos postos nos dragões. "O FC Porto foi sempre uma grande equipa e, este ano, tem um excelente treinador. Estou ansioso por chegar ao fim da temporada e ver o FC Porto sagrar-se campeão", afirmou com otimismo, para concluir depois sobre o que deu errado na sua primeira prova no dragão: "Tive pouca sorte porque Lopetegui saiu assim que assinei e chegou um novo treinador. É sempre complicado um jogador impor-se no FC Porto e isso tornou a minha luta mais difícil."

Autores: M.M.