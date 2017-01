O Bastia anunciou esta terça-feira que o sul-coreano Hyun-Jun Suk, avançado pertencente ao FC Porto, esteve a um passo de ser reforço nesta janela de transferências. Contudo, detalha o conjunto francês, o atraso no envio da documentação acabou por provocar o falhanço na inscrição."As três partes não conseguiram tratar da documentação a tempo, pelo que o avançado sul-coreano Hyun-Jun Suk (Trabzonspor) não poderá reforçar o Bastia, mesmo depois de ter sido assinado um pré-contrato de empréstimo com o FC Porto", pode ler-se num comunicado do clube da Ligue 1.Ora, desta forma, o futuro de Suk torna-se numa incógnita, já que, antes desta tentativa de transferência para França, havia rescindido o acordo de empréstimo que tinha junto do Trabzonspor, pelo que, de momento, apenas detém vínculo com o FC Porto. Contudo, é provável que os dragões não tenham procedido à sua inscrição a tempo. De qualquer das formas, de referir que há vários mercados ainda abertos para acolher o ex-jogador do V. Setúbal, pelo que o seu destino poderá ser um desses países 'exóticos'.

Autor: Fábio Lima