- O FC Porto conquista pela primeira vez a Premier League International Cup, após arrasar o Sunderland por cinco golos sem resposta, num jogo onde a turma de António Folha foi claramente superior. Galeno, por duas vezes, André Pereira, Chidozie e Kayembe foram os autores dos golos.90'. Vai jogar-se mais um minuto.- As equipas esperam já o final do encontro. Tudo decidido no Stadium of Light.76'. Substituição no Sunderland: sai Gooch e entra Gamble.76'. Substituição no FC Porto: sai Kayembe e entra Verdasca. Os jogadores do FC Porto são aplaudidos pelos adeptos ingleses.75'. Incursão de Graça pela zona central mas o remate sai frouxo e fácil para Stryjek.- O Sunderland divulga a assistência oficial da partida: 18.317 espectadores.69'. Substituição no FC Porto: sai André Pereira e entra Ismael Diaz.65'. Grande trabalho de Asoro na esquerda, cruzamento e remate de primeira de Molyneux, por cima!64'. Remate de Maja e bela intervenção de Gudiño!60'. Substituição no Sunderland: sai Embleton e entra Andrew Nelson.60'. Govea parte para o livre mas atira para a bancada.59'. Love também vê o cartão amarelo, por travar Inácio quase à entrada da área do Sunderland.56'. Gooch carrega Rui Moreira e vê o cartão amarelo.Chidozie! Livre batido por Inácio para a área e o central vai lá acima desviar para um belo tento!Kayembe faz o 4-0! Jogada de insistência no ataque dos dragões e aparece Kayembe a rematar de primeira por entre a confusão!48'. Mais um remate da equipa da casa. Foi Greenwood, mas para fora.47'. Gooch remata mas erra o alvo por pouco! Boa entrada do Sunderland na segunda parte.46'. Ameaça o Sunderland, com Francisco Ramos a dar o corpo ao manifesto! Canto para a equipa inglesa.- Substituição no Sunderland: sai Robson e entra Molyneux.- O FC Porto vai vencendo com justiça no Stadium of Light. Os dragões foram a única equipa a criar perigo e falharam inclusivamente um penálti. Vida muito complicada para o Sunderland se ainda quiser ter uma palavra a dizer na disputa da Premier League International Cup.André Pereira! Grande trabalho de Kayembe na direita e o colega surge a desviar junto À relva no poste contrário!43'. Quase o terceiro! André Pereira recupera na área contrária e atira forte para defesa de recurso de Stryjek. Logo a seguir, Galeno surge na recarga mas acerta mal na bola!Galeno bisa! O brasileiro faz o 2-0 num remate de primeira na área inglesa, a passe de Fernando Fonseca!30'. Kayembe parte para a bola... atira... e Stryjek defende para o lado! Os dragões desperdiçam uma grande oportunidade para ampliar a vantagem!29'.para o FC Porto! Falta de Robson sobre Galeno!27'. Mais um ataque rápido da equipa portuguesa, com André Pereira a desmarcar Galeno e este a rematar, mas Stryjek travou.24'. Contra-ataque portista conduzido por Kayembe, que combina com Francisco Ramos e recebe de novo, antes de rematar muito torto.14' Disparo para a bancada, Gudiño sem problemas até ao momento.11'. Govea tentava assistir Varela mas a bola terminou no guarda-redes Stryjek, sem perigo.- Belo golo do brasileiro, que ainda ontem assinou contrato com o FC Porto (tinha estado cedido pelo Grémio Anápolis aos dragões). De resto, o avançado de 19 anos tem lugar garantido na pré-época da equipa principal.Galeno faz o 1-0! Descaído pela esquerda, a passe de Varela, o brasileiro atirou colocado!3'. Aí está o primeiro remate do jogo, e pertenceu ao Sunderland. Robson atirou muito por cima.- Equipas em campo:O FC Porto B tenta esta quarta-feira ganhar pela primeira vez a Premier League International Cup. Os dragões vão jogar a final diante da equipa de sub-23 do Sunderland, precisamente no estádio dos ingleses, o Stadium of Light.A equipa de António Folha espera concretizar o ascendente que tem demonstrado na prova com a conquista do troféu. Após ter sido finalista vencido na primeira edição, em 2014/15, o FC Porto B chega esta época à final com apenas um golo sofrido nos cinco jogos realizados, nos quais conseguiu quatro vitórias e um empate, fruto de 9 golos marcados. Os dragões são também a única equipa a chegar sempre às meias-finais nas três edições da prova.O início da partida está agendado para as 19 horas e pode acompanhar as incidências aqui, noStryjek, Robson, Love, Beadling, Hume, Gooch, Embleton, Greenwood, Maja e Asoro.Suplentes: Brotherton, Talbot, Wright, Casey, Molyneux, Gamble e Nelson.Treinador: Elliot DickmanGudiño, Chidozie, Kayembe, Inácio, Francisco Ramos, Fernando Fonseca, Rui Moreira, Govea, Fede Varela, Galeno e André Pereira.Suplentes: Ricardo Silva, Ismael Diaz, Graça, Verdasca, Rui Pires, Musa e Toni Djim.Treinador: António Folha

Autor: Luís Miroto Simões