A direção dos Super Dragões, uma das claques oficiais do FC Porto, rejeitou esta terça-feira através de um comunicado oficial a existência de cisões no seio do grupo organizado de adeptos. Na sequência de uma notícia do 'Expresso' sobre uma "guerra" interna no seio da claque, os Super Dragões criticaram o denominado "polvo" do futebol português.

"O Polvo à la tuga é constituído por muito mais de oito braços, usa as ventosas para sugar tudo o que o rodeia, não tem qualquer espinha vertebral pois só os Homens com H maiúsculo o podem ter, e persiste em lançar tinta nos jornais e revistas como forma de defesa, contra ataque e ataque. No dia de hoje o Polvo voltou a atacar, lançando uma tinta nojenta com o sentido de 'dividir para reinar', incentivar a desunião interna, criar guerras entre adeptos no nosso clube, cultivar o distanciamento claque\clube, tudo com o único objetivo de criar ruído em torno do FC Porto, enquanto outros vão serenamente passeando Portugal de lés a lés de Ferrari Vermelho com o Pisca bem ligado", pode ler-se no comunicado, que pede também a união do universo portista e assevera a concórdia dentro da claque:





Continuar a ler

"Apelamos por isso à união entre todos... Jogadores, treinadores, direção, claque, sócios, adeptos e meros simpatizantes. Ninguém mais do que aqueles que semana após semana deixam as suas famílias e amigos para acompanhar a nossa equipa querem os triunfos, vontade essa que de certeza é partilhada por todos os portistas. Ao mesmo tempo, seguramente que todos estamos tristes com os atuais resultados da nossa equipa, mas não podemos deixar que o Polvo leve a melhor e nos coloque uns contra os outros! (...) E já agora, divisões dentro dos Super Dragões? Não estarão a confundir com outros grupos organizados, esses sim com diversos episódios, alguns deles públicos, onde por razões que não nos dizem respeito, existiram divisões internas?" "Apelamos por isso à união entre todos... Jogadores, treinadores, direção, claque, sócios, adeptos e meros simpatizantes. Ninguém mais do que aqueles que semana após semana deixam as suas famílias e amigos para acompanhar a nossa equipa querem os triunfos, vontade essa que de certeza é partilhada por todos os portistas. Ao mesmo tempo, seguramente que todos estamos tristes com os atuais resultados da nossa equipa, mas não podemos deixar que o Polvo leve a melhor e nos coloque uns contra os outros! (...) E já agora, divisões dentro dos Super Dragões? Não estarão a confundir com outros grupos organizados, esses sim com diversos episódios, alguns deles públicos, onde por razões que não nos dizem respeito, existiram divisões internas?"

Autor: André Monteiro