Continuar a ler

Os golos atrás de golos com que Soares tem brindado os adeptos do FC Porto têm contribuído para que a equipa de Nuno Espírito Santo mantenha a condição de melhor ataque do campeonato. Os dragões somam agora 57 tentos em 25 jogos. O segundo melhor registo pertence ao Benfica, com 52 remates certeiros em 24 partidas disputadas.

É certo que o Sporting ainda vai jogar nesta ronda, mas não é menos factual que Soares está mais perto do holandês na tabela dos artilheiros máximos do campeonato português. O atacante leonino soma 18 tentos, apenas dois acima da marca do jogador portista.1. Bas Dost: 18 golos;2. Soares: 16 golos;3. André Silva: 15 golos.