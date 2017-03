Continuar a ler Mapa de castigos



Liga NOS:



- 2 jogos:

Moreno (Vitória de Guimarães)

Tozé (Vitória de Guimarães)



- 1 jogo:

Paulinho (Sporting de Braga)

Hurtado (Vitória de Guimarães)

Rafael Miranda (Vitória de Guimarães)

Mattheus Oliveira (Estoril)

Joel (Estoril)

Ícaro (Feirense)

Claude Gonçalves (Tondela)

Jhon Murillo (Tondela)

André André (FC Porto)

Maxi Pereira (FC Porto)



2.ª Liga:



- 1 jogo:

Quim (Desportivo das Aves)

Tiago Valente (Desportivo das Aves)

Romaric (Desportivo das Aves)

Pacheco (Santa Clara)

Marakis (União da Madeira)

Alan Junior (Fafe)

André (Fafe)

Agostinho Carvalho (Fafe)

Soares (Sporting da Covilhã)

Haashim Domingo (Vitória de Guimarães B)

Tyler Boyd (Vitória de Guimarães B)

Sori Mane (Olhanense)

João Paulo (Penafiel)

Empis (Sporting B) Liga NOS:- 2 jogos:Moreno (Vitória de Guimarães)Tozé (Vitória de Guimarães)- 1 jogo:Paulinho (Sporting de Braga)Hurtado (Vitória de Guimarães)Rafael Miranda (Vitória de Guimarães)Mattheus Oliveira (Estoril)Joel (Estoril)Ícaro (Feirense)Claude Gonçalves (Tondela)Jhon Murillo (Tondela)André André (FC Porto)Maxi Pereira (FC Porto)2.ª Liga:- 1 jogo:Quim (Desportivo das Aves)Tiago Valente (Desportivo das Aves)Romaric (Desportivo das Aves)Pacheco (Santa Clara)Marakis (União da Madeira)Alan Junior (Fafe)André (Fafe)Agostinho Carvalho (Fafe)Soares (Sporting da Covilhã)Haashim Domingo (Vitória de Guimarães B)Tyler Boyd (Vitória de Guimarães B)Sori Mane (Olhanense)João Paulo (Penafiel)Empis (Sporting B) Pior fica o Vitória de Guimarães, que terá quatro jogadores castigados na próxima jornada da Liga NOS, frente ao Rio Ave: Tozé, expulso com cartão vermelho direto frente ao Estoril, foi punido com dois jogos de suspensão; Moreno, que viu o jogo da bancada mas foi castigado também com dois encontros já após o termo do encontro; Rafael Miranda, igualmente expulso por acumulação de amarelos, e Hurtado, que viu o 5.º amarelo, cumprem uma partida.

O conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta terça-feira as suspensões dos portistas André André e Maxi Pereira por um jogo, depois de terem completado uma série de cinco cartões amarelos no encontro com o Arouca. A dupla do FC Porto falha, assim, o receção ao Vitória de Setúbal, no domingo.