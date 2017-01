A ausência de reforços no mercado de inverno torna a recuperação de Otávio fundamental para aliviar a falta de desequilibradores na equipa após a partida de Brahimi para disputar a CAN. O pequeno criativo lesionou-se no início de dezembro e foi operado a uma hérnia inguinal. Esta semana é esperado que suba degraus na sua recuperação, dado que até agora encontra-se limitado a tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado, mas ainda sem ser progressivamente integrado, um passo fundamental para voltar às contas de Nuno.

Layún, outra baixa, terminou a semana transata a realizar tratamento e trabalho de ginásio, enquanto até os adeptos já notaram que Kelvin, o extremo que podia agitar as águas com Brahimi na Argélia, continua a arrastar a lesão que sofreu ainda no São Paulo, há mais de um mês. Ou seja, tem sido um reforço falhado.