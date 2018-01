Continuar a ler

"Os que poderiam ajudar custariam 30 a 40 milhões de euros. O Swansea não tem um poço de petróleo", disse o treinador português, citado precisamente pelo Walesonline.



Aboubakar foi apontado como alvo preferencial dos Swansea no verão, mas em 12 de outubro do ano passado o FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que passara a deter a totalidade do passe do jogador, tendo as partes prolongado o contrato que as une até 2021, no qual foi mantida a cláusula de rescisão nos 50 milhões de euros.

O portal 'Walesonline' adianta que observadores do Swansea estiveram no Estádio do Dragão na noite de domingo a assistir ao FC Porto-Vitória Guimarães (4-2), da 17.ª jornada da Liga NOS. O objetivo foi recolher mais elementos sobre Vincent Aboubakar.A notícia salienta que a especulação em torno do interesse dos swans na contratação do avançado camaronês está longe de ter fim, o que contraria até as recentes afirmações de Carlos Carvalhal sobre o esforço financeiro que implicaria a aquisição de qualquer um dos futebolistas que atuam em clubes portugueses e que têm vindo a ser apontados ao clube neste mercado.